أبوهاجة:معلومات الفيديو المنسوب للجزولى عارية من الصحة





نفي المستشار الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية المعلوملت المتداولة في وسائل الاتصال الاجتماعية والتي تتحدث عن مشروع عنصري لتفكيك السودان و منسوبة لرئيس احد الاحزاب السياسية في السودان

وقال العميد دكتور الطاهر أبوهاجة المستشار الإعلامى للقائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان فى تصريحات صحفية أن المعلومات الواردة في الفيديو المنسوب للدكتور محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية والذي تداولته وسائط إعلامية مختلفة َمؤخرا عارية تماما و لا اساس لها من الصحة ..

و قال ان الفديو المذكور أورد معلومات كاذبة تتحدث عن مشروع عنصري لتفكيك السودان ورائه جهات علمانية متطرفة وحركات مسلحة وأحزاب سياسية بدعم إقليمي لاجتياح الخرطوم وضرب القيادة العامة للقوات المسلحة وإعتقال ١٣ ضابط و٢٠٠.فرد من لجان المقاومة …

و اكد العميد ابوهاجة ان هذا الفيديو القصد منه خلق البلبلة وزرع الفتن

سونا

شارك الموضوع :





