والد غريزمان يصب النار على مدرب برشلونة بجملة واحدة





شهدت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، جلوس النجم الفرنسي أنطوان غريزمان على مقاعد بدلاء البرسا حتى الدقيقة 90 ليدخل بديلا بأمر من المدير الفني كيكي سيتين، ما فتح النار من والد اللاعب على المدرب.

الطريقة التي قام بها سيتين في إدخال غريزمان إلى مباراة أتلتيكو مدريد بمنحه فقط 4 دقائق من الوقت بدل الضائع قبل نهاية المواجهة بالإضافة إلى تركه أكثر من 35 دقيقة يجري خلالها عمليات الإحماء في الشوط الثاني دون جدوى، أثارت غضب المقربين من اللاعب الفرنسي.

وكان أول رد فعل قد جاء من شقيقه، تيو غريزمان، الذي أدلى برأيه مباشرة عقب نهاية المباراة بتعليقين موجزين: “حقًا، سأبكي ثم دقيقتان فقط”، قبل أن يقوم بحذفها، بحسب ما نقلته صحيفة “آس” الإسبانية.

تصريحات سيتين جاءت أكثر غرابة في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة، حيث قال: “ليس عليّ الاعتذار لغريزمان”.

وجاء الرد من آلان غريزمان بقوة: لكي تطلب المغفرة، عليك أولا امتلاك مفتاح الحافلة، وهذه ليست قضيتك، لأنك ببساطة مجرد راكب.

وكان غريزمان (29 عاما) قبل انتقاله لبرشلونة، في صفقة كلفت “البلوغرانا” 10 مليون يورو، وكان قد حصل وهو ضمن صفوفهم على لقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.

سبوتنيك

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