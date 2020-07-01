السودان : استئناف العمل بجامعة الجزيرة الأحد القادم





قررت إدارة جامعة الجزيرة؛ استئناف العمل بوحداتها المختلفة اعتباراً من يوم الأحد الخامس من يوليو الجاري.

ووجه القرار الذي أصدره مدير الجامعة بروفيسور محمد طه يوسف اليوم؛ بمراعاة الضوابط والاشتراطات الصحية المعمول بها بالدولة.

كما وجه إدارة الخدمات الصحية؛ بمراقبة الوضع الصحي، ورفع تقارير عن الأوضاع الصحية أسبوعياً لإدارة الجامعة.

وبحسب القرار؛ فإن هنالك حوجة لأن يزاول جميع العاملين عملهم بمواقعهم المختلفة استعداداً لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وطالب القرار الكليات، والمعاهد، والإدارات، والوحدات، باتخاذ التدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

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