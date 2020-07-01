السودان.. اللجنة القانونية تؤكد استمرار رئاسة الكاردينال للهلال





أكد نائب رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء بالاتحاد السوداني لكرة القدم؛ المكلف بالإشراف على أعمال الجمعية العمومية لنادي الهلال العاصمي؛ مولانا محمد احمد سليمان استمرار مجلس الإدارة الحالي الذي يرأسه أشرف سيد أحمد الكاردينال في تصريف أعباء النادي بأمر المنشور الصادر من مجلس الإدارة بالاتحاد القاضي بوقف عقد الجمعيات العمومية والتجمعات في ظل جائحة كورونا؛ وأوضح أن إدارة النادي ستستلم خطاب الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي عقب اكتمال حلقات عودة النشاط؛ مشيرا إلى أن نهاية فترة المجلس في 21 يوليو الحالي تجعل خيار التمديد له قائما إلى فترة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر يضطلع خلالها بتسيير الأمور الإدارية والمالية وعقد جمعية النظام الأساسي؛ وانتخاب لجنتي الانتخابات ومن ثم الدعوة لجمعية عمومية.

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