الناير: المركزي يحتاج 4 مليار دولار لإستقرار سعر الصرف





عاود الدولار الارتفاع مجددا بالسوق الموازي في ظل ارهاصات وزارة المالية لإصدار قرار بتحرير سعر الصرف للدولار الامريكي تنفيذا لروشتة البنك الدولي.

واشار الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إلى أن تأرجح سعر صرف الدولار امر طبيعي في سوق العملات وقال الناير أن الدولار يرتفع والجنيه السوداني يتراجع باعتبار ان تدفقات النقد الاجنبي وما تم الاعلان عنه في مؤتمر برلين لم ياتي بعد .

وجزم الناير بان سعر صرف الدولار لن يستقر الا اذا امتلك بنك السودان نقدا كافيا لا يقل عن (4) مليار دولار، خاصة وان الدولة تعتزم تحرير سعر الصرف وهي خطوة نتيجتها ستؤدي لتدهور الاقتصاد

السوداني

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