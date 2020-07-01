غرفة النقل تهدد بالاضراب حال اعتماد نظام المقطورتين





طالبت عضوية غرفة الشاحنات الثقيلة (النقل الجاف) من اللجنة التسييرية للغرفة ، مراجعة قرار اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية والقاضي بالعمل بنظام المقطورتين .

وقال رئيس اللجنة التسييرية احمد ابوحليمة

بحسب سونا خلال الاجتماع التشاوري حول تداعيات قرار الدولة بالسماح بالعمل بنظام المقطورتين على الطرق القومية بالقاعة الكبرى لاتحاد أصحاب العمل السوداني اليوم إن قرار المقطورتين لم يتم مشاورتهم فيه كغرفة ،وأشار الى ان نظام المقطورتين يهدد حالة الطرق والسلامة المرورية وأضاف ان ايقاف المقطورتين تم عبر دراسات علمية محكمة مما اجبر الشركات وقتها على الامتثال للقرار.

وتطرق الاجتماع الى تعديل او الغاء المادة ٥٧ من القانون الجنائي والتى تقضي بمصادرة الشاحنة حال تم قبض سلع مهربة فيها بسبب ان الشركة المالكة قد لا تعلم ان السائق يقوم بتهريب سلعة ما .

وحذر الامين العام للجنة التسييرية اسامة سيد احمد الريح من انهيار القطاع حال تم الالزام بعمل المقطورتين ونفى ارتفاع تكلفة النقل مشيرا الى ان تكلفة النقل لاتتعدي ال٣٪؜ تقريبا من سعر السلعة

واوضح ان مشكلة التكدس في ميناء بورتسودان ليس بسبب النقل فالطاقة الناقلة حوالي ٣٢ مليون طن بينما ان المنقول خلال العام الماضي لم يتعدى ١٨ مليون طن مما يعني ان حوالي ٤٠٪؜ من الطاقة غير مستخدمة

واشار الى ان التكدس سببه ان الميناء يعمل بوردية واحدة كما ان معدات المناولة محدودة وزاد ان الإجراءات الحكومية بطيئة وخدمة الانترنت غير مستقرة بجانب أزمة الجازولين، الأمر الذي ادى الى ان تقوم الشاحنة برحلة واحدة شهريا بدلاً عن اربع رحلات مؤكدا ان قطاع النقل ينقل ٩٧٪من البضائع والركاب وزاد ان هناك ١٧ الف شاحنة فى القطاع تعمل باقل من ٣٠٪ موضحا ان هناك وفرة فى قطاع النقل

واشار اسامة الى ان ارتفاع اسعار السلع مسبباته انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار وارتفاع معدل التضخم وكرر ان نقل البضائع يمثل نسبة ضئيلة من التكلفة

وامهل المجتمعون (اللجنة التسييرية ) اسبوعا لحسم تلك القضايا بالتفاوض مع السلطات قبل الاضطرار للجوء الى الاضراب الشامل الذي يشل حركة النقل .

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