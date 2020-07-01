



علمت (الصيحة) أن عدداً من ولاة الولايات بصدد تقديم استقالاتهم بعد مطالبات مليونية (٣٠) يونيو بإقالة العسكريين وتعيين ولاة مدنيين.

وبحسب مصادر “الصيحة” شملت قائمة الولاة (اللواء الركن حافظ التاج – البحر الاحمر، اللواء الركن احمد حنان صبير- الجزيرة، اللواء الركن مالك الطيب – شمال دارفور،

اللواء الركن يس ابراهيم عبد الغني – النيل الأزرق، واللواء الركن عبد الله محمد عبد الله – غرب كردفان).

وكان قد تقدم والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد حسن الساعوري باستقالته إلى رئيس الوزراء وزير الحكم الاتحادي.

وأوضح الساعوري حيثيات استقالته في خطاب موجه إلى رئيس الوزراء وصوره منه إلى وزير الحكم الاتحادي ورئيس الأركان العامة، أن الخطوة تأتي منه نزولاً لرغبة الجماهير في الثلاثين من يونيو، فضلاً عن فتح المجال لغيره لتقديم مزيد من الجهد لتحقيق اهداف الثورة، وقال “حتى لانقف حجر عثرة امام التغيير”.

وقبل تقديم الاستقالة أصدر الساعوري عدداً من القرارات الولائية أعفى بموجبها أمين عام الحكومة والمدراء العامين بالوزارات ووالمدراء التنفيذيين بالمحليات.

الصيحة

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