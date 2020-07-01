وزارة الصحة السودانية تعلن عن التقارير الوبائية لكورونا لـ«5» أيام اعتباراً من الخميس الماضي





أعلنت وزارة الصحة السودانية عن التقارير الوبائية لفيروس كورونا في السودان للأيام 25 و 26 و 27 و 28 و 29 يونيو 2020 م، و نوهت الوزارة بأن تأخير إعلان هذة التقارير كان لعدة أسباب منها :

1. العمل لمعالجة أسباب تدني عدد الحالات المشتبهة المفحوصة في الإسبوعين الأخيرين بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الصحة ولاية الخرطوم و حسب الموجهات الفنية للمجلس الإستشاري للوبائيات.

2. الترتيبات الفنية و اللوجستية المستمرة لزيادة السعة التشخيصية للمعامل لتستوعب الفحص الروتيني لحالات الإشتباه مع فحص عينات السودانيين العائدين من الخارج ضمن رحلات إجلاء العالقين .

السوداني

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