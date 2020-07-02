تجمع لجان أحياء الحاج يوسف يشيد بالدور المشرف للشرطة في حماية مواكب مليونية الثلاثين من يونيو





الحرية هي الحق في أن تعمل ما يبيحه القانون

( مونتسكيو )

ثوارنا الشرفاء :

* خرجت مواكب الثلاثين من يونيو تهدر في الشوارع بالألوف لتوصل الرسائل تلوي الاخري لكل من هم في السلطة سيادية كانت أو تنفيذية بأنه لا تراجع عن المطالب و إن شرارة الثورة مستمرة إلى أن تتحقق كافة ما ورد في مذكرة مطالبنا التي تم تسليمه إلى رئاسة الوزراء .

* أثبتت مواكب الأمس نجاحها وقوتها التي تستمدها من قوة صوت الشارع الذي أرسل الثوار فيه رسائلهم واجبة التحقيق فهي رسائل بمطالب كان مهرها الدم والدموع ودون تحقيقها خرط القتاد .

* إن المدنية هي دولة المؤسسات التي ثرنا لها ومن أجلها قدمنا الشهداء والجرحى والمفقودين وكانت الدماء مهراََ لوطن جميل .

ولما كنا منادين بدولة المؤسسات التي يقوم الكل فيها بدوره المنوط به وفق العقد الإجتماعي والدستور الذي جعلنا الشعب رقيباََ على الأداء به ومقوما لسيره .

* نحن كثوار وشعب معلم نعي تماما دور الأجهزة الأمنية ومهامها التي لاغنى عنها وما مطالب الهيكلة الا لإعادة بناء مادمره نظام الفساد والإفساد من هدم لقيم الدولة داخل المؤسسات هو مطلب يخدم الوطن شعباً ويخدم الأجهزة الأمنية نفسها .

* إن مهام الشرطة كمؤسسة من مؤسسات الدولة وحجر زاوية مهم فيها هو حماية الوطن من الجريمة عبر روح القانون المستمد من حقوق المواطن الدستورية بآلية تنفيذ القانون وتنظيم حركة المجتمع أمنياََ وفق النظام واللوائح المتبعة .

* جهاز الشرطة كغيرها من مؤسسات الدولة التي عاث فيها النظام البائد فساداً وتدميراََ ممنهجا خلال حقبة الثلاثين عامة المظلمة .

أتت الثورة السودانية وهي ثورة مشبعة بالوعي والثوار من الوعي بمكان يجعلهم عالمين بأهمية الشرطة ورافضين لما زرعه النظام البائد بجعلها آلة بطش وتنكيل للحفاظ على كرسي السلطة .

* إن رياح التغيير التي هبت راهنت دوماً على الشرفاء داخل مؤسسات الدولة فحواء السودان ولود ولم ولن تعقر عن إنجاب من يحملون الوطن ومواطنيه في حدقات العيون ويخدمونه داخل مؤسساتهم بكل مهنية وتجرد .

* إننا في تجمع لجان أحياء الحاج يوسف نشيد بالدور المشرف للشرطة في حماية مواكب مليونية الثلاثين من يونيو ٢٠٢٠ وهو الدور المنشود للشرطة (الشرطة في خدمة الشعب)

إن الشعب بثواره العظماء شعب معلم يعرف دور الشرطة ويميز الخبيث من الطيب والثوار مستعدون للتعاون المثمر متى ماكانت الشرطة مهنية ودستورية وقائمة بواجبها المنوط بها .

وسوف تكون لجان المقاومة سند لهذا الجهاز العظيم في كل مايخدم الوطن والمواطن دوما حتى يتحقق ما عاهدنا عليه شهدائنا وهذا الشعب العظيم الذي يتمني أن تعود شرطته هي العين الساهرة التي لاتنام حمايتاََ للمكتسبات ولكل غال ونفيس .

#هيكلة_القوات_النظامية

#مليونية_30_يونيو

إعلام اللجنة المركزية

م1/7/202‪0



شارك الموضوع :





