السودان يحرز المركز الأول في العالم بسعر الكهرباء

كشف موقع (globalpetrolprices) العالمي المتخصص في أسعار الطاقة أن السودان يحتل المركز الأول في العالم قي أرخص سعر للكهرباء وبحسب الموقع الذي رصد أسعار الكهرباء, ديسمبر 2019، سجل سعر (kWh, الدولار الأمريكي) في السودان 0.00 دولار وجاء في المركز الثاني دولة فنزويلا ثم المركز الثالث كوريا والرابع إيران والخامس دولة إثيوبيا التي سجل فيها الكيلو واط ساعة واحد سنت أمريكي.
وبحسب ما نقلت كوش نيوز من موقع (globalpetrolprices) لأسعار الكهرباء صباح يوم 2 يوليو 2020 ,فإن أرخص سعر للكهرباء في في العالم هو السودان (ملحوظة من المحرر الإقتصادي بصحيفة كوش نيوز: الفئة الأولى للقطاع السكني (1–200) كيلو واط ساعة،
السعر الحالي 15 قرش يعادل 0.001 دولار، بحسب سعر صرف الدولار في السوق الحرة بالتقريب 140 جنيهاً ).
ورجح مصدر عليم لصحيفة كوش نيوز أن يتم تغيير أسعار الكهرباء في السودان مع بداية شهر أغسطس القادم بحسب التوقعات أدناه.
الأسعار الجارية حالياً للكهرباء في السودان
القطاع السكني
(1–200) كيلو واط — 15 قرش/كيلو واط ساعة.
(201–400) كيلو واط — 26 قرش/كيلو واط ساعة.
(401–600) كيلو واط — 32 قرش/كيلو واط ساعة.
(601–800) كيلو واط — 52 قرش/كيلو واط ساعة.
(801 فما فوق) 85 قرش/كيلو واط ساعة.
الأسعار المتوقعة للكهرباء إعتباراً من شهر أغسطس 2020 للقطاع السكني
(1–200) كيلو واط — 1 جنيه/كيلو واط ساعة.
(201–400) كيلو واط — 1.5 جنيه/كيلو واط ساعة.
(401–600) كيلو واط — 2 جنيه /كيلو واط ساعة.
(601–800) كيلو واط — 3 جنيه /كيلو واط ساعة.
(801 فما فوق) 5 جنيه /كيلو واط ساعة.
الخبير الإقتصادي إبراهيم التاج في تصريحات سابقة لصحيفة كوش نيوز حول القرارات الاقتصادية المتوقعة بناءاً على تصريحات لقادة الحكومة السودانية ،قال الخبير (وزير المالية دكتور البدوي سيجري في الفترة القادمة جراحة عاجلة لإنقاذ الإقتصاد السوداني وستتمثل المعالجات الأنية في رفع الدعم عن المحروقات وترشيد دعم الخبز عبر التوسع في توفير الخبز التجاري الغير مدعوم، ورفع الدعم عن الكهرباء).
الخرطوم (كوش نيوز)
1 تعليق
السودان يحرز رقم واحد ف العماله والخونه
السودان يحرز الرقم واااحد في سعر طلب الفول ورطل اللبن
السودان يحرز الرقم واحد في سعر كيلو اللحمه وسعر الزيت والفواكه
السودان يحرز الرقم واحد في الكمش واللغف والنهب المصلح
السودان يحرز الرقم واحد ف الفساد وعدم الكفاءه للقيادات والمدراء
السودان يحرز الرقم واحد لعدد ساعات قطوعات الكهرباء
السودان يحرز الرقم واحد لوساخه المدن والاسواق والاحياء
السودان يحرز الرقم واحد لعدم وطنيه القيادات والوزراء
السودان يحرز الرقم واحد ف رداءه الانترنت والمواصلات
السودان يحرز الرقم واحد ف ف غلاء كل الاسعار
السودان يحرز الرقم واحد ف غلاء الادويه
كفاك ولا ازيدك ….وانت لو بتقارن باسعار دول العالم الاول مع دول العالم الاخير التعبان المرضان الميتان زي ما قالت حبوبه الترابه ف خشمك…قارن مثلا مع الجنبك مصر..وابعد حسابات الدولار احسبها من الناتج المحلي ومستوي دخل الفرد….احسبها فرفره مذبوح معدم مفلس يريد ان يزيد اي شئ علي الشعب بتوصيه من اسياده اليهود والصليب ممثل ف صندوق النقد اليهودي الامريكي …وبالرغم من كل ذلك لم ولن ينفع ولا يغني من جوع …والمحصله ف الختام الم متزائد وزياده للمواطن مقابل فشل اكبر واكتر ومتواصل للحكومه ووزير الماليه العميل …