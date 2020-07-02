السودان يحرز المركز الأول في العالم بسعر الكهرباء





كشف موقع (globalpetrolprices) العالمي المتخصص في أسعار الطاقة أن السودان يحتل المركز الأول في العالم قي أرخص سعر للكهرباء وبحسب الموقع الذي رصد أسعار الكهرباء, ديسمبر 2019، سجل سعر (kWh, الدولار الأمريكي) في السودان 0.00 دولار وجاء في المركز الثاني دولة فنزويلا ثم المركز الثالث كوريا والرابع إيران والخامس دولة إثيوبيا التي سجل فيها الكيلو واط ساعة واحد سنت أمريكي.



وبحسب ما نقلت كوش نيوز من موقع (globalpetrolprices) لأسعار الكهرباء صباح يوم 2 يوليو 2020 ,فإن أرخص سعر للكهرباء في في العالم هو السودان (ملحوظة من المحرر الإقتصادي بصحيفة كوش نيوز: الفئة الأولى للقطاع السكني (1–200) كيلو واط ساعة،

السعر الحالي 15 قرش يعادل 0.001 دولار، بحسب سعر صرف الدولار في السوق الحرة بالتقريب 140 جنيهاً ).

ورجح مصدر عليم لصحيفة كوش نيوز أن يتم تغيير أسعار الكهرباء في السودان مع بداية شهر أغسطس القادم بحسب التوقعات أدناه.

الأسعار الجارية حالياً للكهرباء في السودان

القطاع السكني

(1–200) كيلو واط — 15 قرش/كيلو واط ساعة.

(201–400) كيلو واط — 26 قرش/كيلو واط ساعة.

(401–600) كيلو واط — 32 قرش/كيلو واط ساعة.

(601–800) كيلو واط — 52 قرش/كيلو واط ساعة.

(801 فما فوق) 85 قرش/كيلو واط ساعة.

الأسعار المتوقعة للكهرباء إعتباراً من شهر أغسطس 2020 للقطاع السكني

(1–200) كيلو واط — 1 جنيه/كيلو واط ساعة.

(201–400) كيلو واط — 1.5 جنيه/كيلو واط ساعة.

(401–600) كيلو واط — 2 جنيه /كيلو واط ساعة.

(601–800) كيلو واط — 3 جنيه /كيلو واط ساعة.

(801 فما فوق) 5 جنيه /كيلو واط ساعة.

الخبير الإقتصادي إبراهيم التاج في تصريحات سابقة لصحيفة كوش نيوز حول القرارات الاقتصادية المتوقعة بناءاً على تصريحات لقادة الحكومة السودانية ،قال الخبير (وزير المالية دكتور البدوي سيجري في الفترة القادمة جراحة عاجلة لإنقاذ الإقتصاد السوداني وستتمثل المعالجات الأنية في رفع الدعم عن المحروقات وترشيد دعم الخبز عبر التوسع في توفير الخبز التجاري الغير مدعوم، ورفع الدعم عن الكهرباء).

الخرطوم (كوش نيوز)

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