محمد صلاح يختار لاعب الموسم





أعلن النجم المصري محمد صلاح بطل الدوري الإنجليزي مع ناديه العريق ليفربول، عن اسم لاعب الموسم في هذا الموسم الاستثنائي الذي يمر على النادي الأحمر.

واختار النجم المصري زميله الإنجليزي جوردان هندرسون قائد الفريق لأفضل لاعب في الموسم، تقديرا للجهود العظيمة التي بذلها هندرسون كي يصل الفريق إلى هذا المستوى، بحسب ما ذكر موقع “footballparadise” الرياضي.

وقال صلاح: “سأختار هندرسون، هو القائد، وهو هنا منذ حوالي ثمانية/تسعة سنوات، إنه محبوب منا جميعًا ويحاول مساعدة جميع اللاعبين، ومساعدة اللاعبين الشبان على التكيف”.

​وكان ليفربول قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 7 مراحل من نهايته، بعد فوز تشيلسي اللندني على منافسه الأقرب مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب ستامفورد بريدج، ليهدي اللقب إلى الريدز.

وتعثر مانشستر سيتي ملاحق ليفربول على اللقب بعد الخسارة من تشيلسي بنتيجة 2-1 في قمة الأسبوع الـ31 من البريمير ليغ، ليحسم ليفربول رسميا لقب الدوري بعد 30 عاما من الغياب قبل 7 جولات من النهاية، حيث يتصدر “الريدز” المسابقة برصيد 86 نقطة بفارق 23 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

سبوتنيك

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