والي الشمالية يدفع باستقالته





دفع والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد حسن الساعوري باستقالته إلى رئيس الوزراء.

وأوضح الساعوري حيثيات استقالته في خطاب موجه إلى رئيس الوزراء وصوره منه إلى وزير الحكم الاتحادي ورئيس الأركان العامة.

فأشار إلى أن الخطوة تأتي منه نزولاً لرغبة الجماهير في الثلاثين من يونيو، فضلاً عن فتح المجال لغيره لتقديم مزيد من الجهد لتحقيق أهداف الثورة، وقال “حتى لانقف حجر عثرة أمام التغيير”.

وقبل تقديم الاستقالة أصدر الساعوري عدداً من القرارات الولائية أعفى بموجبها أمين عام الحكومة والمدراء العامين بالوزارات والمدراء التنفيذيين بالمحليات.

صحيفة الجريدة

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