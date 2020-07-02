السودان .. مصر تحذر السودان من مخاطر لسد النهضة





قال وزير الري والموارد المائية في مصر، محمد عبد العاطي، إن انهيار سد النهضة في إثيوبيا يعني دمارا كاملا للسودان، ملقيا الضوء على خطر آخر يقلق السودانيين وهو تأثير السد الإثيوبي على السدود

في البلاد.

جاء ذلك في مقابلة للوزير المصري على قناة DMC حيث قال: “السودان قلق جدا على أمان السدود بتاعته وعلى تأثير سد النهضة، هناك أمران يقلقان السودان الحالة الأولى هي الانهيار، ده يعتبر دمار كامل للسودان، يهم السودان أمان السدود لأن هذا بالنسبة له سيترتب عليه تأثير جسيم جدا سواء هناك انهيار أو لايوجد انهيار..”

وأوضح: ماذا يعني هذا؟ الأن في أعلى كمية ماء تأتي خلال موسم الفيضان يأتي مليار متر مكعب تقريبا على المحطة السودانية إلي على الحدود بين السودان وإثيوبيا فبالتالي السدود السودانية مصممة أنها تستوعب هذه الكمية، اذن أفرض أن السد الإثيوبي من غير تنسيق طلع مليار ونص (متر مكعب من الماء) في اليوم، هذا سيبدأ يدمر السدود السودانية وهذه الجزئية التي تقلق السودانيين جدا..”

وأضاف: “وحتى التفاوت في كميات المياه، يعني أنا ممكن في يوم أطلع 100 مليون متر مكعب واليوم التالي أطلع 600، ده خطر على السدود السودانية..”

صحيفة آخر لحظة

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