الغموض يكتنف مصير صفحات تجمع المهنيين على الفيسبوك





صرح تجمع المهنيين السودانيين بأن حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تم قفله عبر بلاغات ممنهجة وقال التجمع عبر حسابه بتويتر “ضمن المساعي المتواصلة لإسكات صوت تجمّع المهنيين وصوت قوى الثورة السودانية الممتدة تم تعطيل الصفحة المؤقتة (بالفيسبوك) لتجمع المهنيين السودانيين إثر حملة بلاغات معروفة المقاصد ومن يقف وراءها، نتابع الإجراءات اللازمة وسنوافيكم بما يستجد”

وكان التجمع أعلن قبل أيام فقدان صفحته على الفيسبوك ذات العلامة الزرقاء وقال هنالك حملة بلاغات معروفة ليطفئوا نور ثورته ولكن مهما تعالوا أو طغوا ‏شعبنا أقوى وأكبر.

ونتيجة لهذه التطورات ساد الغموض مصير صفحات التجمع على الفيسبوك وصارت التعليقات على المنشورات مليئة بالتساؤلات عن مدى صحة المنشور ومن كتبه من أجنحة التجمع.

الانتباهة

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