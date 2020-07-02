عائشة تطلع علي المشروعات الخدمية بالحلفاياوقضايا العاملين بنظافة بحرى





إطلعت عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذة عائشة موسى السعيد علي التحديات والصعوبات التي تواجه المشروعات الخدمية بمدينة الحلفايا بمحلية الخرطوم بحري والمتمثلة في الصحة ومشروع مستشفي حلفاية الملوك وقضايا التعليم والمياه والاراضي وسوق الحلفايا وتخطيط الاماكن العشوائية بالمدينة التي تسببت في احداث الكثير من المشكلات الامنية.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم بمكتبها بالقصر الجمهوري بكل من منسق لجان الخدمات والتغيير بحلفاية الملوك بشير عثمان دراج ، وممثل العاملين بهيئة نظافة محلية بحري عمر عبدالعزيز ، الذي استعرض مطالب وقضايا العاملين المتمثلة في هيكلة الهيئة وايجاد وظائف ثابتة للعاملين وزيادة اجورهم وفقا للاجراءات التي اتخذتها الدولة.

وقال منسق لجان الخدمات والتغيير بالحلفاية في تصريح صحفي أن المنسقية سترفع تقارير ومذكرات مفصلة لعضو مجلس السيادة حول هذه القضايا لإحالتها للجهات المعنية لمعالجتها وإيجاد الحلول اللازمة.

من جهة اخرى قال ممثل العاملين بهيئة نظافة محلية بحري ان التقرير الذي قدمه تضمن القضايا التي ظل العاملون بالهيئة يعانون منها والمتمثلة في استيعابهم بالهيئة في وظائف مؤقتة منذ العام 2002 وباجور ضعيفة ، مشيرا الي انهم سلموا مذكرة للاستاذة عائشة موسى اشتملت مطالب العاملين بالهيئة.

وعبر عن شكر العاملين بالهيئة لعضو مجلس السيادة الاستاذة عائشة والتي وعدت بمناقشة هذه المطالب مع وزيرة العمل وايجاد المعالجات اللازمة لها .

سونا

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