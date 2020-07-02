وزيرة الخارجية تتلقى دعوةً لزيارة باككستان





تسلمت السيدة أسماء محمد عبد الله، وزيرة الخارجية، دعوةً رسمية من وزير خارجية باكستان لزيارة إسلام أباد لبحث تطوير العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين .

جاء ذلك لدى استقبالها بمكتبها صباح اليوم السيد سرفراز أحمد خان سبرا، سفير جمهورية باكستان الإسلامية.

وقبلت السيدة الوزيرة الدعوة على أن يتم تحديد الموعد عقب انتهاء جائحة كورونا عبر الطرق الدبلوماسية.

تمّ خلال اللقاء بحث آفاق تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية إلى جانب إحكام التنسيق وتبادل الدعم في المحافل الدولية والإقليمية، وبخاصة في منظمة التعاون الإسلامي، لخدمة الأهداف ذات الإهتمام المشترك.

سونا

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