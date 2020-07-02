تجمع المهنيين يرحب بإعلان الحلو لتمديد وقف الأعمال العدائية





رحب تجمع المهنيين السودانيين، ، بمبادرة الحركة الشعبية شمال بقيادة المناضل عبدالعزيز الحلو بإعلان تمديد وقف الأعمال العدائية لمدة سبعة أشهر تمتد حتى نهاية يناير 2021.

وأكد التجمع على حسابه في تويتر اليوم أن تحقيق السلام الدائم والعادل يعد هدفًا أساسيًا يأتي في صدر أولوياته للمرحلة المقبلة، بإعتبار أن السلام يلبّي طموحات وآمال الشعب السوداني ويضع حدًا لمعاناة أهلنا في مناطق النزاعات واللاجئين والنازحين وكل ضحايا الانتهاكات والحروب، ويجيب بشجاعة ووطنية على أسئلة التأسيس.

وقال التجمع انه يتطلع لانضمام كافة قوى الكفاح المسلح لعملية البناء من أجل سودان العدالة والحرية والسلام.

سونا

شارك الموضوع :





