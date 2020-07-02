حكومة غرب كردفان تجيز تعديلات موازنة العام 2020م





اجاز مجلس حكومة ولاية غرب كردفان في اجتماعه اليوم بامانة الحكومة بالفولة برئاسة اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله والي الولاية اجاز مقترح بعض التعديلات والقوانين في موازنة العام 2020م قدمها الاستاذ امبدة محمد امبدة المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية، مبينا ان التعديلات شملت زيادة الرسوم في خدمات وزارات المالية والصحة والبنية التحتية بالاضافة الى التعديلات في بعض القوانين الايرادية المصاحبة للموازنة المتمثلة في قانوني دعم الولاية على خدمات الوزارات وقانون رسوم مبيع الحيوان للولاية .

واشار مدير المالية الي ان ارتفاع الاسعار اثر سلبا على المنصرفات التسييرية المتعلقة بتقديم الخدمات متأثرة بالتضخم مما نتج عنه بعض العجز.

هذا بجانب تطبيق المنشور الاتحادي المتعلق بزيادة الاجور بنسبة زيادة 68% مقارنة بالمرتبات قبل الزيادة والتي لم يقابلها اعتماد في موازنة العام 2020م المجازة مما ترتب على حكومة الولاية استيعابها في اعتمادات الموازنة المجازة في مطلع العام الحالي وتنفيذ مقترح التعديلات والقوانين ..

وكشف امبدة عن مقترح لوزارة المالية والقوى العاملة بتوفير مبلغ (200) مليون جنيه كاحتياطي لشراء السلع والخدمات والمصروفات الاخرى لمقابلة عجز تسيير بعض الوحدات الناتج من تغيرات الاسعار خلال فترة النصف الاول للعام الحالي مما ادى الى عجز في تسيير بعض الوحدات خاصة فيما يتعلق بنفقات تقديم الخدمات. ..

وقال المدير العام لوزارة المالية ان حكومة الولاية بذلت جهوداً مقدرة في سبيل توفير الخدمات الاساسية للمواطنين على الرغم من الاوضاع الاسثنائية التي تعيشها البلاد وسعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد وتوظيفها من اجل نماء الانسان والاقتصاد .

سونا

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