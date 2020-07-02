البعث القومي: زيادة أسعار الخبز والوقود والكهرباء خط أحمر





قال الأمين السياسي لحزب البعث القومي كمال بولاد، أن الاتجاهات والخطط التي ظلت تطرحها وزارة المالية والقائمة على روشتة صندوق النقد الدولي وتجاوز برنامج قوي الحرية والتغيير والمتمسكة برفع الدعم عن السلع وتعويم سعر صرف الجنيه السوداني وزيادة الدولار الجمركي، تتناقض بصورة شاملة مع طموحات الشعب وايمانه بضرورة إدارة الاقتصاد الوطني، بالاعتماد على الذات وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، وتحريك وتنظيم الموارد الكبيرة الكامنة في الاقتصاد السوداني وتحفيز الإنتاج الزراعي والصناعي وجذب موارد المغتربين والسيطرة على عائدات صادر الذهب والمحاصيل الزراعية عبر البورصة المتفق عليها . وقال بولاد في بيان له، اليوم وفق صحيفة السوداني، ان مجلس الوزراء مطالب بتنفيذ مطالب مواكب ٣٠ يونيو وفي مقدمتها إيقاف خطط وزارة الماليه لزيادة أسعار الوقود والكهرباء والخبز وتعويم سعر صرف الجنيه السوداني واعتبار هذا الطريق خطا احمر ويجب إيقافه فورا.والعمل فورا علي إنتهاج سياسة تنظيم وتطوير الموارد وتحفيز الإنتاج وإنشاء الجمعيات التعاونية لتوصيل السلع من المنتج للمستهلك بصورة مباشرة.

الخرطوم( كوش نيوز)

شارك الموضوع :





