بعد انتقاله لبرشلونة.. رونالدو يصدم بيانيتش بتصريح مثير





وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة إلى زميله ميراليم بيانيتش بعدما أتم الأخير إجراءات انتقاله إلى برشلونة.

وبحسب موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، فإن كريستيانو رونالدو تحدث مع بيانيتش بعد تأكيد انتقاله لبرشلونة ووجه له رسالة صريحة، حيث قال: “الآن ستكون عدوي في إسبانيا”.

ولم يستطع بيانيتش الرد على الدون، ولكن بعد بضع ثوانٍ، بدأ كريستيانو بالضحك وأخبره بأنها كانت مزحة.

وأشار الموقع إلى أن كريستيانو هنأ بيانيتش على الانتقال إلى برشلونة، على الرغم من كونه مدريديًا حتى القلب، فقد كان البوسني زميله في الفريق لمدة عامين ولديهم علاقة جيدة.

وتمنى رونالدو النجاح لبيانيتش، لكن لم يتمن له حظًا جماعيًا، لأن ذلك سيضر بريال مدريد وكذلك يوفنتوس.

ووقع بيانيتش عقدًا رسميًا مع برشلونة لمدة 4 مواسم، مع وضع شرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو، حيث بلغت قيمة انتقاله 60 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو مكافآت.

ومن المقرر، أن يستمر بيانيتش مع يوفنتوس لحين انتهاء الموسم الحالي، على أن ينضم لبرشلونة عقب انتهاء مباريات اليوفي في بطولتي الدوري الإيطالي ودوري الأبطال.

عربي 21

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