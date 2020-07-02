مطار بورتسودان يستقبل العالقين بمصر





استقبل مطار بورتسودان الدولي عصر اليوم الفوج الاول من ابناء ولاية البحر الاحمر العالقين بمصر بسبب التدابير الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا وبلغ عددهم (128) شخص وذلك وسط اجراءات صحية مشددة وفقا لبرتكول هيئة الصحة العالمية .

وتمت عمليات هبوط القادمين من الطائرة وفق اجراءات تمثلت في ارتداء الكمامات وقفازات اليدين مع مراعاة المساحات الآمنة لاستكمال الاجراءات الهجرية واجراءات سلطات الجمارك وبجانب التعقيم الشامل للمطار

الي ذلك تم نقل القادمين بواسطة بصات الى مراكز الحجر الصحي لاجراء عمليات الفحص اللازم وتطبيق اجراءات الحجر او العزل الصحي بناءا علي نتائج الفحص.

وكان في استقبال العائدين رئيس واعضاء اللجنة الخاصة بعودة العالقين ورئيس واعضاء لجنة الطوارئ الصحية بالولاية .

سونا

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