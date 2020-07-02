الشرطة: هدوء واستقرار الأحوال الأمنية بجميع ولايات البلاد





استعرض الاجتماع الدوري لهيئة قيادة الشرطة اليوم برئاسة الفريق أول شرطة حقوقي/ عادل محمد احمد بشاير مدير عام قوات الشرطة الموقف الجنائي والأمني بالبلاد من خلال التقرير الجنائي والأمني والذي أشار الى هدوء واستقرار الأحوال الأمنية بجميع ولايات البلاد بجانب انحسار كبير في معدلات الجرائم الخطيرة .

وقال الفريق شرطة حقوقي د/عثمان يونس نائب المدير العام المفتش العام في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان الاجتماع افرد مساحة كافية لمناقشة وتحليل إنفاذ خطة تأمين الحراك الجماهيري يوم أمس الأول 30 /يونيو 2020 والذي استطاعت فيه الشرطة إنفاذ خططها في تأمين وحماية جموع المواطنين وتمكينهم من التعبير عن آرائهم في القضايا الوطنية وتناول قادة الشرطة بالنقاش الايجابيات والسلبيات التي صاحبت إنفاذ الخطة الأمنية لتعزيز الجوانب الإيجابية والعمل على تلافي السلبيات وفق منهج علمي مدروس ضمن الخطط التشغيلية للقوات واستخلاص النتائج واتخاذ كافة التدابير المستقبلية التي تمكن القوة من تقديم خدمة مهنية متميزة وبأعلى درجات الاحترافية استعدادا لأدوار الشرطة المستقبلية في إرساء دعائم سيادة حكم القانون

وأضاف الفريق يونس ان الشرطة دوما سندا للمواطن في تأمين كافة الأنشطة التي تتعلق بحياته وخياراته و التعبير عنها.

وحيا في تصريحه جموع الشعب السوداني والمشاركين في مواكب الثلاثاء الماضي والتي حققت مقاصدها في حالة من السلمية والالتزام بالقانون مبينا أن بعض الممارسات السالبة لم تؤثر على المزاج العام المتسامح حتى انتهاء الحراك .

سونا

شارك الموضوع :





