والي الخرطوم: سنسمح بانتاج الخبز التجاري بالولاية وفق شروط وموجهات محددة





اصدر الدكتور/ يوسف ادم الضي والي ولاية الخرطوم قرارا ولائيا سمح بموجبه انتاج الخبز التجاري حسب شروط اوردها القرار ونص على ان تقتصر صناعة الخبز التجاري على المخابز الواقعة بالاسواق والمناطق الصناعية شريطة الحصول على تصريح بممارسة العمل بنظام الخبز التجاري من وزارة الصناعة والتجارة بالولاية وذلك وفق موجهات ابرزها ان يكون المخبز مخصص لانتاج الخبز داخل المطاعم والكافتريات ومحال الحلويات اضافة الى المخابز التي تعمل ضمن توريد الكميات عبر التعاقدات على الا تقل الكمية عن ٨ الف قطعة خبز في اليوم ..

ووجه قرار والي الخرطوم المخابز التي تنطبق عليها الشروط عقب حصولها على تصريح السلطات للعمل في انتاج الخبز التجاري الزامها بوضع لافتات في مكان بارز توضح تخصيص المخبز لبيع الخبز التجاري كما وجه القرار بمنع بيع الخبز المدعوم للمطاعم والكافتريات والمناسبات بالاضافة الى سحب حصص الدقيق المدعوم من المخابز التي تعمل بنظام الخبز التجاري .

التيار

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