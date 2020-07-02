تحريك إجراءات قانونية ضد من قاموا بالسطو على صفحة تجمع المهنيين السودانيين





تجمّع المهنيين السودانيين

#تصريح_صحفي

اتخذ مجلس تجمّع المهنيين السودانيين في اجتماعه اليوم عدة قرارات في إطار ترتيب الأوضاع الداخلية وصلات التجمع بقوى إعلان الحرية والتغيير، على النحو التالي:

١- تجميد عضوية الأجسام التالية بعد خروقاتها المستمرة لميثاق ولائحة تجمع المهنيين. تجيء هذه الخطوة بعد قرابة الشهرين من التريّث وضبط النفس بل وإفساح المجال أمام عدد من المبادرات، ما أغرى قيادات هذه الأجسام بارتكاب مزيد من التجاوزات وانتهاج ممارسات خارجة عن المؤسسية وسعيًا لخلق مركز موازٍ ضاربة بذلك كل أعراف العمل المشترك، وهي:

-لجنة أطباء السودان المركزية

-تجمع المهندسين السودانيين

-تجمع مهنيي الموارد البشرية

-تجمع مهنيي الأرصاد الجوية

-تجمع البئيين السودانيين

٢- إيقاف مندوب تحالف المحامين في المجلس محمد حسن عربي والمندوب المناوب طه عثمان إسحق إلى حين اكتمال التحقيق، ومخاطبة تحالف المحامين بذلك لاتخاذ اللازم.

٣- إعفاء جميع المتحدثين الرسميين على أن تتم تسمية متحدثين آخرين قريبًا.

٤- سحب جميع ممثلي التجمع في كل هياكل الحرية والتغيير واللجان الحكومية والمجالس إلى حين صدور قرار رسمي بشأن تمثيل تجمّع المهنيين في هذه الجهات. ومخاطبة قوى إعلان الحرية والتغيير والجهات ذات الصلة لوضع القرار موضع التنفيذ وإلغاء مشاركتهم كممثلين لتجمع المهنيين.

٥- تحريك الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالسطو على صفحة تجمع المهنيين السودانيين.

هذه القرارات الضرورية هي جزء من عملية إصلاح وتثوير مؤسسة تجمّع المهنيين وزيادة فاعليتها لمواجهة تحديات المرحلة، سواء ما يلي الشروع في بناء النقابات عبر جمعياتها العمومية أو فيما يخص الهم الوطني العام ومسؤوليات تجمّع المهنيين تجاه ثورة ديسمبر ومهام المرحلة الانتقالية.

سنسير في تجمع المهنيين في الطريق الذي اختطته جماهير شعبنا وبين صفوفه حتى بلوغ الغايات التي لا رجعة دونها.

#مليونيه30يونيو

#كلنا_نيرتتي

إعلام التجمّع

2 يوليو 2020 م

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