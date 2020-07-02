مصر: حال إنهيار سد النهضة سيغرق السودان بالكامل





قطع وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، بأن سد النهضة يمثل خطورة كبيرة، في حال انهياره.

وقال عبد العاطي تصريحات لفضائية “دي إم سي” المصرية، “حال انهار سد النهضة سيغرق السودان بالكامل وسيخسر الجميع”.

وأشار إلى أن إنهيار السد حال حدث ذلك سيتسبب في موجة فيضان تدمر السودان كاملاً وفقاً لدراسات وأبحاث أجرتها مصر، وأوضح أن الأمواج ستكون بارتفاع 26 متراً في الخرطوم وبعرض 150 كيلومتراً، وقال “إن هذا الإحتمال ولو كان بنسبة واحد في المليون إلا أنه قاتل ويبيد شعوباً”.

وأعلن أن مصر تقوم باستثمارات ومشروعات حالياً لامتصاص تلك الصدمة والتعامل معها، وقال “ستكون مصر مطمئنة إذا قامت إثيوبيا بتقديم الدراسات التي أجرتها حول السد”.

الصيحة

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