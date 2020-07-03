الإرصاد: توقعات بهطول أمطار بالبلاد عدا الولاية الشمالية





توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى و الصغرى على قيمها في معظم انحاء البلاد.

وقال التقرير الصادر اليوم “الخميس” إن الفرصة متاحة لهطول امطار بالبلاد ما عدا الولايات الشمالية، وأشار إلى إحتمالية تأثر مناطق اقصى جنوب ساحل البحر الاحمر بالغبار المثار اليوم.

واوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة متوقعة 44 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة متوقعة 22 درجة مئوية، لافتاً إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم 42 درجة وأدناها 30 درجة مئوية وأوضح التقرير أن المراصد سجلت من الأمس وحتى صبيحة اليوم هطول امطار بمدينة كادقلي بغت 4 ملم، والدمازين 3 ملم.

وأشار إلى أن البلاد تسودها رياح شمالية الى شمالية شرقية جافة خفيفة الى متوسطة السرعة في المناطق الواقعة شمال الفاصل المداري شمال البلاد و جنوبية الى جنوبية غربية رطبة وخفيفة السرعة في المناطق الواقعة جنوب الفاصل المداري، مشيرا الى أن الفاصل المداري يمر اليوم شمال كسلا و الدويم و الولايات الغربية ويتوقع أن يتقدم ناحية الشمال.

الصيحة

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