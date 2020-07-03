أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة 3 يوليو 2020م
صحيفة السوداني :
– مجلس تجمع المهنيين يجمد 5 أجسام كبيرة داخله، ويقرر سحب جميع ممثليه في قوى الحرية والتغيير
– البعث القومي: زيادة أسعار الخبز والوقود والكهرباء خط أحمر وعلى الحكومة وقف برنامج البنك الدولي
– والي جنوب دارفور يتقدم باستقالته
– تعثر الإتفاق حول نسبة الثورية في المجلس التشريعي
صحيفة أخبار اليوم:
– استقالة ولاة عسكريون استباقا لقرارات بإعفائهم من مناصبهم
– «الحرية والتغيير» تفوّض حمدوك تعيين حكام 12 ولاية بينهم امرأتان
– شرطة بحري تحتوي اكبر عملية سرقة ونهب وحرق لسوق سعد قشرة. صحيفة السوداني الدولية:
– والي البحر الأحمر يتقدم بإستقالته ويسلم المهام لامين عام الحكومة
– السعودية تدعو إيران للتوقف عن جرائمها
– موافقة مشروطة من الحكومة على تمديد الفترة الانتقالية لأربع سنوات
صحيفة اليوم التالي:
– تجمع المهنيين يسحب ممثليه في الحرية والتغيير ويعفي المتحدثين باسمه
– وزارة النفط تنفي زيادة أسعار الوقود
– تعثر المشاورات بين الحكومة والجبهة الثورية، حول توزيع نسب البرلمان، والترتيبات الأمنية
صحيفة آخر لحظة:
– الطاقة تنفي زيادة أسعار الوقود – امتحانات شهادة الأساس في الخارج مرهونة بالملاحة الجوية
– الجزيرة تشكو ضعف وارد المواد البترولية
– 316 اصابة بكورونا متضمنة 30 حالة وفاة في الفترة من 25 وحتي 29 يونيو الماضي
صحيفة صوت الأمة:
– تعديل وزاري وشيك في حكومة حمدوك
– القبض على انس عمر القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول
– وفد سلام جوبا بالخرطوم ” بيان الشيوعي شيل حال وغير دقيق”
صحيفة النيل الدولية:
– البدوي للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم
– الكشف عن ملابسات اعتقال أنس عمر – بعد الأنباء عن اعفائه…الفريق عادل بشائر يترأس اجتماع للشرطة
– مدير إدارة الإمداد بالطاقة: أزمة البنزين ستحل خلال 48 ساعة
– ضبط مبالغ ضخمة من العملة المزيفة فئة الـ 500 جنيه
كوش نيوز