



أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة 3 يوليو 2020م

صحيفة السوداني :

– مجلس تجمع المهنيين يجمد 5 أجسام كبيرة داخله، ويقرر سحب جميع ممثليه في قوى الحرية والتغيير

– البعث القومي: زيادة أسعار الخبز والوقود والكهرباء خط أحمر وعلى الحكومة وقف برنامج البنك الدولي

– والي جنوب دارفور يتقدم باستقالته

– تعثر الإتفاق حول نسبة الثورية في المجلس التشريعي

صحيفة أخبار اليوم:

– استقالة ولاة عسكريون استباقا لقرارات بإعفائهم من مناصبهم

– «الحرية والتغيير» تفوّض حمدوك تعيين حكام 12 ولاية بينهم امرأتان

– شرطة بحري تحتوي اكبر عملية سرقة ونهب وحرق لسوق سعد قشرة. صحيفة السوداني الدولية:

– والي البحر الأحمر يتقدم بإستقالته ويسلم المهام لامين عام الحكومة

– السعودية تدعو إيران للتوقف عن جرائمها

– موافقة مشروطة من الحكومة على تمديد الفترة الانتقالية لأربع سنوات

صحيفة اليوم التالي:

– تجمع المهنيين يسحب ممثليه في الحرية والتغيير ويعفي المتحدثين باسمه

– وزارة النفط تنفي زيادة أسعار الوقود

– تعثر المشاورات بين الحكومة والجبهة الثورية، حول توزيع نسب البرلمان، والترتيبات الأمنية

صحيفة آخر لحظة:

– الطاقة تنفي زيادة أسعار الوقود – امتحانات شهادة الأساس في الخارج مرهونة بالملاحة الجوية

– الجزيرة تشكو ضعف وارد المواد البترولية

– 316 اصابة بكورونا متضمنة 30 حالة وفاة في الفترة من 25 وحتي 29 يونيو الماضي

صحيفة صوت الأمة:

– تعديل وزاري وشيك في حكومة حمدوك

– القبض على انس عمر القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول

– وفد سلام جوبا بالخرطوم ” بيان الشيوعي شيل حال وغير دقيق”

صحيفة النيل الدولية:

– البدوي للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم

– الكشف عن ملابسات اعتقال أنس عمر – بعد الأنباء عن اعفائه…الفريق عادل بشائر يترأس اجتماع للشرطة

– مدير إدارة الإمداد بالطاقة: أزمة البنزين ستحل خلال 48 ساعة

– ضبط مبالغ ضخمة من العملة المزيفة فئة الـ 500 جنيه

كوش نيوز

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