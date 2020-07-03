بروفسير البطحاني :ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني منبر قومي





أكد بروفسير عطا البطحاني رئيس لجنة الخبراء لملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والإنتقال الديمقراطي أن الملتقى يمثل منبراً قومياً مفتوحاً للقوى السياسية والمدنية والشبابية للتفاكر بشأن وضع حلول للقضايا التي تقف عائقا أمام الوطن في الوضع الراهن. وقال خلال الجلسة التحضيرية للملتقى الخميس إن محاور الملتقى التي سيتم نقاشها تمثل تحديات داعيا للطرح الكلي الشامل للقضايا والتي من الصعب الفصل بينها في مراحل الانتقال للوضع المتشابك. واضاف وفق ( سونا) أن محاور الملتقى تشمل محور بناء السلام ، محور الاصلاح الاقتصادي والتنمية ، محور إستراتيجيات بناء الدولة لبسودانية ومحور الإصلاح الدستوري والسياسي. وأشار البطحاني إلى أن فك الشفرة للحرب الدائرة في السودان منذ الخمسينيات تستدعي وعيا لحركة التاريخ تتطلب نمط من القيادة “القيادي المعبرعن أصل الأمة السودانية ومستلهمة شعار الثورة السودانية ، حرية ، سلام وعدالة ومصممة على تأسيس الدولة المدنية لتحقيق النهضة السودانية” .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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