السودان يخاطب اجتماعات لجنتي مساعدة الضحايا والبند الخامس بجنيف





قدم السودان تنويرا ضافيا امام لجنة البند الخامس شمل عدد المناطق الخطرة المعلومة المسجلة بالسودان وماتم تنظيفه منها حتى الآن بطرق الازالة المتعددة وقد بلغت مائة اثنين وثلاثين مليوناوسبعمائة وخمسة الف وستمائة خمسة وسبعين مترمربع.

وتراس وفد السودان العميد ركن خالد حمدان آدم المدير العام للمركز القومي لمكافحة الالغام و الذي اوضح في تقريره ان عمليات مكافحة الالغام في السودان تشكل في هذا التوقيت اولوية قصوى لارتباطها بجند السلام المستدام الذي حظي باهتمام حكومة الفترة الانتقالة التي تقود مفاوضات بناءة مع فصائل الكفاح المسلح من اجل التوقيع على سلام دائم شامل ومستدام في البلاد.

وعلي صعيد متصل اوضح تقريرمساعدة الضحايا المجهودات والبرامج التي يطلع بها برنامج السودان في هذا المجال مؤكدا التزام السودان بضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة لضحايا الالغام ودمجهم في المجتمع على اساس احترام حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين.

واشارت الاستاذة سحر مصطفى بندا مسؤولة مساعدة الضحايا الى بعض التحديات التي قالت إنها تواجه تواجه برنامج مساعدة الضحايا كضعف التمويل مقارنة بحجم المشكلة وتوقف الدعم الخارجي والوضع الامني في بعض المناطق وبعد اماكن اقامة بعض الضحايا.

يشار الى ان اعمال اجتماعات (بين الدورات) للدول اعضاء اتفاقية (اتوا ) تواصلت الخميس ٢/يوليو/٢٠٢٠ بجنيف وكان السفير عثمان أبو فاطمة آدم رئيس الإجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية اتوا القائم بالأعمال بالانابة لبعثة السودان الدائمة بجنيف، خاطب في يوم الثلاثاء اجتماعات (بين الدورات) التي تستمر حتى ٢ يوليو والتى تقررعقدها هذه المرة إفتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس بسبب جائحة كورونا بمشاركة الدول الأطراف بالاتفاقية لمواصلة الجهود و الالتزامات تجاه اتفاقية اتوا.

وأكد السفير ابوفاطمة رئيس المؤتمر في خطابه في الجلسة الافتتاحية ان هذه الاجتماعات تكتسب أهمية خاصة باعتبارها الأولى بعد إقرار خطة عمل أوسلو في العام الماضي ، مضيفاً أنها تهدف لوضع مؤشرات تنفيذية للخطة في كافة مجالات الاتفاقية. مبينا أنها تعتبر سانحه للتحضير للاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في الاتفاقية المزمع عقده في نوفمبر القادم بجنيف .

وكان قد تراس وفد السودان عميد ركن خالد حمدان المدير العام للمركز لالقومي لمكافحة الألغام بالسودان خاطب الاجتماع خلال يوم الخميس.

سونا

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