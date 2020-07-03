تجمع منسوبي جامعة الجزيرة : 30 يونيو تفويض لحكومة الثورة





قال الأستاذ مجدي ميرغني مدير إدارة الخدمات بجامعة الجزيرة المتحدث باسم تجمع منسوبي الجامعة في تصريح ل(لسونا) إن مشاركتهم في مليونية 30 يونيو تعبير عن مطالبنا ومطالب كل القوى الثورية المتمثلة في دعم حكومة الثورة وتفويضها لتكملة الفترة الإنتقالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبدرالله حمدوك، وتعيين الولاة المدنيين وتكوين المجالس التشريعية ومحاسبة مرتكبي مجزرة فض الإعتصام بجانب تفعيل نشاط بعض الوزارات فيما يتصل بالضرويات المعيشية والإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق وتفكيك الخدمة المدنية والحياة العامة من بقايا النظام البائد وإعادة هيكلة الأمن والشرطة والإسراع في تكوين النقابات الفئوية .

واعتبر ميرغني أن التردي في الخدمات والسلع الأساسية وفوضى الأسواق وتأخر الرواتب من نزغات من أسماهم شياطين النظام البائد.

سونا

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