السودان يرحب بقرار المملكة اقامةالحج بعدد محدود من مختلف الجاليات





جدد وزير الشؤون الدينية والاوقاف الاستاذ نصرالدين مفرح تأييد الحكومة لقرار حكومة المملكة العربية السعودية إقامة فريضة حج هذا العام بعدد محدود للراغبين في اداء المناسك من مختلف الجاليات بالداخل بسبب جائحة كورونا .

وقال مفرح خلال استقباله مساء أمس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي حسن بن جعفر،قال إن القرار يأتي متوافقا مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف ويدل على وعي قيادة المملكة وحرصها على سلامة حجاج بيت الله الحرام، مثمنا الجهود التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن ، ممتدحا دعم المملكة المستمر في كافة المحافل وعلى كافة الأصعدة والمستويات.

و أكد سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين عقب اللقاء (لسونا ) حرص المملكة على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في كافة المناحي، مشيرا الى أزلية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أنه تباحث مع الوزير حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك خاصة في مجال زيادة المنح الدراسية للطلاب السودانيين بالمملكة والتعاون التعليمي مع جامعة افريقيا وترتيب لزيارة الوزير للمملكة بعد انجلاء جائحة كورونا .

سونا

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