لجان المقاومة بسنار ترفض استهداف عناصرها





رفض المكتب الاعلامي بتنسيقية لجان المقاومة بسنار ملابسات استهداف ثلاثة من عناصر التنسيقية بالاتهام في قضية تهريب شحنة غاز من ولاية سنار الى ولاية الجزيرة.

وقالت التنسيقية في بيان توضيحي إلى جماهير ولاية سنار رفضت فيه بشدة الاتهام مؤكدة أن لجان المقاومة هي الحارس الامين لثورة ديسمبر المجيدة وصمام امانها واوضحت ان هنالك ملابسات تشير الي ان عدد من افراد المكتب الخدمي التابع لمكاتب تنسيقية لجان المقاومة لهم علاقة بشاحنة الغاز التى تم القبض عليها و نقلها الي قسم شرطة سنار المدينة وفتح بلاغ بامر الطوارئ.

ومضى البيان في توضيح الملابسات بالقول انه تم التحري مع عدد ثلاثة اشخاص من المكتب الخدمي وهم المسؤلين عن توزيع الغاز الميداني و تم اخذ اقوال ذات الاشخاص من قبل وكيل النيابة ولم تثبت عليهم اي ادانة واعتبرتهم النيابة شهوداً في الحادثة.

وأضاف البيان ان اتهام لجان المقاومة بالمشاركة في الجريمة يعتبر مخطط لاستهداف لجان المقاومة معلناً العزم على القيام بالاجراءات القانونية والثورية اللازمة ضد من أسماهم اعداء الثورة والوطن واي جهة هدفها تعطيل مسيرة الثورة . .

سونا

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