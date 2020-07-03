وزارة الصناعة بالخرطوم تؤكد مواصلة جهودها لتوفير الخبز المدعوم للمواطنين





أكدت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم حرص الحكومة بكافة مستوياتها على مواصلة جهودها فى توفير الخبز المدعوم للمواطنين، بل والسعي للتوسع فى تقديم الخبز المدعوم للمواطنين.

وأعلنت الوزارة في بيان صحفي اصدرته اليوم أنها ستعمل على التحكم فى إصدار التراخيص للمخابز التى ترغب فى الخبز التجاري وفقاً للطلب عليه وبالكيفية التى لا تؤثر على توفير الخبز المدعوم للمواطنين بكافة أحياء ولاية الخرطوم .

وأوضحت الوزارة أن القرار الذى اصدره السيد والى ولاية الخرطوم بخصوص السماح للمخابز للعمل بنظام الخبز التجاري هو قرار يستهدف تخفيف الضغط على المخابز التى تعمل في نظام الخبز المدعوم للمواطنين حيث يستهدف القرار المخابز التى لا تقدم خدمة الخبز المدعوم للمواطنين والتى تتركز بصورة أساسية فى الاسواق الكبرى والمناطق الصناعية والتى تكثر بها المطاعم والكافتيريات، علاوة على السماح لاى مخبز للعمل بنظام الخبز التجاري وفقاً للتعاقدات التى قد يبرمها المخبز مع المطاعم والكافتيريات ومن هم فى حكمهم.

وأشادت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم بكافة الجهود المبذولة من قبل المحليات ولجان التغيير والخدمات ولجان المقاومة وممثلي قوى الحرية والتغيير بالمحليات فى جهودهم خلال الفترة الماضية فى توزيع الدقيق بكافة المخابز بالولاية مما اسفر عن توفر الدقيق بكافة المخابز.

سونا

شارك الموضوع :





