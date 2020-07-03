حمدوك: مطالب أهل نيرتتي عادلة و مستحقة





اكد دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء ان مطالب المواطنين في منطقة نيرتتي تعد مطالب عادلة و مستحقة

و علق د حمدوك في تغريدة له على تويتر لان “مطالب أهلنا في نيرتتي بولاية وسط دارفور هي مطالب عادلة ومستحقة”

و اشار حمدوك الى انه ةجه وفدا حكوميا رفيع المستوي ببتحرك فورا لمنطقة نيرتتي للجلوس مع اهلها و العمل على تحقيق مطالبهم

و قال “وجهت وفداً حكومياً بزيارة ولقاء المعتصمين للعمل على تحقيق مطالبهم لضمان أمن وإستقرار المنطقة”

و قال حمدوك امه ينحني “تقديراً وإحتراماً للشكل الحضاري للإعتصام والتعبير السلمي المستمر، حفظ الله السودان وشعب السودان”.

سونا

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