طبيب أسنان يحذر: الخبز أكثر خطورة على الأسنان من الشوكولاتة





أكد أحد أطباء الأسنان وهو ستانيسلاف فاسيلييف، أن تناول الخبز يمكن أن يسبب ضررًا أكبر للأسنان من ضرر الشوكولاتة، مؤكدا أن الخبز اللذيذ لأسنانك يشكل خطرًا أكبر من الشوكولاتة نفسها مع الشاي.

هناك السكريات الأحادية، التى تذوب بسهولة فى اللعاب، والتى تحيد جزئيا التأثير السلبى للسكر على الأسنان، وأن النشا الموجود في الخبز يحتوي على سكريات متعددة، وهي من أنواع صعبة الذوبان ويتم امتصاصها ببطء، ومن هنا يتضح أن تأثير الخبر أكبر على الأسنان، وتؤدي أحيانا إلى تطور التسوس”، بحسب ما ذكر موقع “سبوتنيك”.

وأكد الموقع أنه حتى الخبز واللفائف الخالية من السكر، ضارة أكثر من بعض أنواع الحلويات، كما دعا الطبيب إلى عدم التخلى عن تناول الحلوى، مشيرا إلى أن عدم تناول السكر بالمطلق أمر غير صحيح، لما له من تأثير على الدورة الدموية ووظائف الدماغ والكبد.

اليوم السابع

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