اتحاد غرف النقل : (لا صحة للحديث عن التهديد بالإضراب)





شدد اتحاد غرف النقل، على ضرورة إشراك الاتحاد في أي قرارات اقتصادية وفنية تتخذ بشأن القطاع ، وذلك لتأثيرها عليهم، وقال رئيس لجنة التسيير عادل المفتي ، لـ(السوداني) إنه (لا صحة للحديث عن التهديد بالإضراب) ، وزاد المرحلة الآن (وقت ثورة) وتحقيق مطالبها، موضحاً بأن هناك معلومات وردت حول صدور قرار بإعادة العمل بنظام (المقطورتين) ، والاتحاد لم يستلم أي قرار رسمياً .

وأضاف : المشكلة تبرز في ضرورة مشاورة الجهة المختصة، وتشكيل لجنة فنية واقتصادية لدراسته قبل صدور أي قرار رسمي، بغرض إحكام التنسيق ، مشيراً إلى أن كل المشكلات تحل بالحوار.

الخرطوم :ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني

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