اجلاء 117 من الرعايا الهنود العالقين في السودان





اعربت الهند عن عميق شكرها وامتنانها لكل الموسسات السودانية خصوصا ادارة الحدود والاجانب والادارة الاسيوية في وزارة الخارجية وسلطات مطار الخرطوم الدولي للمساعدة في تسهيل اجراءات اخلاء مواطنين الهنود كانوعالقين في السودان بسبب جائحة الكرونا

و قال بيان صحفي من السفارة الهندية انه تم اجلاء عدد 117 من الرعايا الهنود العالقين في السودان عبر رحلات خاصة لشركة بدر للطيران في يومي 2 و 3 يوليو 2020 متوجهين الي الهند.

و قال البيان انه “وفي بادرة انسانية ونسبة للاخوة والتعاون الممتاز بين بلدينا الهند والسودان” سمحت السلطات الهندية للمواطن السوداني السيد محمد الخيرالسيد الحاج حامد وهو ملاح جوي ومديرالتدريب لشركة مقيمة في الهند ” زوم اير انديا” ظل عالقا في السودان من فبراير بينما ظلت اسرته التي تضم اطفالا صغارا في الهند وقد تم السماح له بالمغادرة الى نيو دلهي عبر طائرة بدر المتجهة الى دلهي اليوم 3 يوليو لينضم الى اسرته بالهند.

و اشار البيان الى انه تم الترتيب للرحلات بواسطة السلطات السودانية لاجلاء المواطنين السودانيين العالقين بالهند.

وقال البيان “تود السفارة أن تعرب عن عميق شكرها وامتنانها لكل الموسسات السودانية خصوصا ادارة الحدود والاجانبوالادارة الاسيوية في وزارة الخارجية وسلطات مطار الخرطوم الدولي للمساعدة في تسهيل اجراءات الاخلاء للمواطنين الهنود.

سونا

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