قيادي بالتغيير ينتقد الحكومة لتأخرها إرسال وفد الى نيرتيتي





أنتقد القيادي بالحرية والتغيير ورئيس حزب البعث الاشتراكي يحيى الحسين تأخير الحكومة الانتقالية في ارسال وفد الى مقر اعتصام نيرتتي بولاية جنوب دارفور.

وأرجع ذلك لغياب الادارت الاقليمية المختصة ببرامج الثورة وعاد ليؤكد أن ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤولية القيام بدورها.

وقال الحسين لـ(الجريدة): كان يجب أن تبادر الحكومة بالوقوف على الازمة والاسباب التي أدت الى الاعتصام الذي يدخل يومه السابع، وشدد الحسين على ضرورة ارسال وفد للوقوف ميدانياً على الأوضاع والعمل على حل المشكلة.

ونوه الي أن غياب الطورائ الصحية والامنية جعل الحكومة تنشغل عن الاعتصام مؤكدا انه كان يمكن أرسال وفد للتضامن مع المعتصمين وأردف قيادات الحكومة منشغلة باشياء مهمة ولكنها ليست أهم من اعتصام نيرتتي.

وأوضح أن هيئة محامي دارفور نوهت الى خطورة القضية منذ وقت مبكر من خلال أصدارها بيانات بجانب دخول الهيئة في اتصالات مباشرة ومد الحكومة بالمعلومات اللازمة إلا انها لم تستجب بالسرعة المطلوبة.

الخرطوم : عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة

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