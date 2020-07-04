غياب (1834)من شهادة الاساس بنيالا وولادة طفل في الامتحان.





كشف المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور عبدالعال صالح إلي غياب (1834) من الجالسين لامتحانات الاساس لهذا العام بينهم (1026)بنين بينما البنات (808) تلميذة من جملة (37850)تلميذ وتلميذة

وعزا صالح الغياب الي هطول الامطار وذهاب أولياء الامور بابنائهم الي الزراعة بعد الاجازة التي إمتدت لاكثر من (3)أشهر بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم.

وكشف عبدالعال عن وضوع(ولادة) تلميذة بمعسكر كلمة للنازحين بمحلية بليل شرقي نيالا يوم الامتحان ولكنها أصرت علي مواصلة الامتحانات وبالفعل جلسة للإمتحان بينما أصرت أسرتها علي إطلاق أحد قادة التعليم في السودان علي الطفل إحترام وتقدير لمقام المعلمين في السودان ومساهمتهم في طرد ظلام الامية والجهل وبالتعليم يرتقي الناس لاسيما أهل المعسكرات الذين ظلوا فيها ومازالوا منذ العام 2003م بداية أزمة دارفور بحسب أحد سيدات أسرة التلميذة التي رافقت بنتها إلي الامتحانات خوفا من حدوث مضاعفات الولادة ولكن جات الامور سليمة وعادوا إلي معسكر كلمة بعد أداء الجلسة الاولي للإمتحان فيما تكفلت وزارة التربية والتعليم بجنوب دارفور بإقامة عقيقة للطفل علي حساب الوزاة.

السوداني

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