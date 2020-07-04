بوفون يحطّم رقما قياسيا كان يحتفظ به مالديني





حطم حارس يوفنتوس المخضرم جانلويجي بوفون، الرقم القياسي بعدد المباريات في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بخوضه بعمر الثانية والأربعين مواجهة فريقه ضد جاره تورينو، السبت، في المرحلة الثلاثين.

وهذه المباراة الرقم 648 للحارس بوفون، متفوقا على الظهير الأيسر لفريق ميلان السابق باولو مالديني.

وكان بوفون، الذي خاض موسما وحيدا مع باريس سان جرمان الفرنسي، قبل عودته إلى “بيانكونيري”، مدد عقده هذا الأسبوع لسنة إضافية مع حامل لقب الدوري في السنوات الثماني الأخيرة.

وهذه المشاركة الثامنة لبوفون في الدوري هذا الموسم، في ظل اعتماد المدرب ماوريتسيو سارّي على البولندي فويتشخ تشيشني أساسيا.

وحقق بوفون رقمه بعد 25 سنة من بداياته في “سيري أ” مع بارما، و19 عاما بعد توقيعه للمرة الأولى مع يوفنتوس.

وقال بوفون في مقابلة مباشرة على موقع إنستغرام، الخميس: “حقيقة استمراري باللعب تعود إلى أنني أشعر بحال جيدة، وأشعر بقدرتي على تقديم الأفضل”.

وتابع بطل العالم 2006: “عندما يكون لديك مساحة للتحسن، يكون لديك هذه الشعلة بداخلك”.

ويحمل بوفون أيضا الرقم القياسي بعدد المشاركات مع منتخب إيطاليا في 176 مباراة دولية، على الرغم من اعتزاله في عام 2018 بعد فشل التأهل إلى مونديال روسيا.

سكاي نيوز

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