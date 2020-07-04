شرطة ولاية البحر الأحمر تضبط تانكر وقود مهرب من خارج الولاية وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين





تمكنت مباحث شرطة ولاية البحر الأحمر من ضبط تانكر وقود حمولة 200برميل بنزين بمحلية هيا بحوزة عدد 5متهمين .

وقال اللواء شرطة حقوقي /احمد اسماعيل مدير شرطة ولاية البحر الأحمر بالإنابة في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات لادارة مباحث محلية هيا عن نشاط لمجموعة من المهربين في بيع سلعة البنزين بالسوق الأسود بعد تهريبه من مدينة ابو حمد علي الفور تم تكليف فريق للرصد والمتابعة والقبض علي المتهمين وبعد متابعة لصيقة تحرك المتهمين الي منطقة (تجنة ) بولاية نهر النيل وبمنطقة نائية تمت مبايعة مع أحد المواطنين وأثناء عملية تفريغ الحمولة تمت مداهمتهم وضبطت المركبة التانكر محملة بعدد200برميل بنزين وعربة بوكس موديل 2015ومبلغ 3مليون جنية بحوزة عدد5متهمين وأثناء عملية القبض شرع المتهمون في تقديم رشوة لأفراد الفريق بغرض الإفراج عنهم وتم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 3من قانون الطواري والمادة88من القانون الجنائي في مواجهة المتهمين بقسم شرطة هيا وأضاف اللواء إسماعيل ان عمليات الرصد والمتابعة الميدانية لحركة توزيع المحروقات وانسياب السلع الإستهلاكية مستمرة وبيقظة كبيرة من منسوبي شرطة الولاية لمنع الشح والندرة مشيدا بمنسوبي شرطة الولاية وخص بالذكر مباحث الولاية وفرعية محلية هيا للنجاحات المتلاحقة في مكافحة الممارسات السالبة التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وامن واستقرار المواطن.

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