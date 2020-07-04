كيان أهالي وأبناء ولاية الخرطوم يدعو الحكومة الانتقالية بالإسراع في تنفيذ مطالب المعتصمين في نيرتتي





أصدر كيان أهالي وأبناء ولاية الخرطوم بياناً حول اعتصام نيرتتي والتيار نت أوردت نص البيان :

الشعب السوداني الثائر قاهر الظلم والاستبداد، صناع العمل الدبلوماسي السلمي الذي انتظمت كل مدن وقري السودان والتي كانت نتائجها ثورة سلمية ابرهت العالم وصنع قيم إنسانية نبيلة بعبقرية الثائر السوداني وقدرته على الإدارة الحكيمة برشد ووعي سياسي كبير وأكثرها تحضرآ.

جماهير شعبنا الأفاضل:

نؤكد نحن في كيان أهالي وأبناء ولايات الخرطوم دعمنا لكل عمل سلمي جماهيري لاسترداد الحقوق وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان ، كما نؤكد أيضا دعمنا لثوار وثائرات نيرتتي الذين اختارو الاعتصام السلمي كوسيلة نضالية للمطالبة بالحقوق العادلة المشروعة وهو حق كفله الدستور والقانون ويعد من ارقي الوسائل في عصرنا الحديث في المطالبة بالحقوق وأكثرها تحضرآ.

جماهير شعبنا الافاضل:

كما نؤكد نحن في كيان أهالي وأبناء ولايات الخرطوم بأن ما جاء في مطالب المعتصمين من تحقيق السلام والأمن والاستقرار، إعفاء او إقالة كل مدارء وقيادات والسلطات الأمنية بالمحلية كخطوة أولى لتحقيق الأمن، وايضا نزع سلاح المليشيات وتأمين الموسم الزراعي والقبض علي المجرمين وتقديمهم للعدالة ، مطالب بناء وحقوق مشروعة نحن ندعمها بكل الوسائل المشروعة.

كما ندعوا الحكومة الانتقالية بالإسراع في تنفيذ مطالب المعتصمين وعلي حركات الكفاح المسلحه بالنظر في مطالب أهالي نيرتتي داخل أروقة السلام القادم برؤية استراتيجية قومية جديدة ،دعمآ لوحدة الوطنية وتحقيقآ للسلام الشامل العادل الذي يخاطب جزور الازمة السودانية.

كما تدعوا الكيان تشكيلات قوي الثورة وكل الأجسام الثورية وتنسقية لجان المقامة والمجتمع المدني وقوي الكفاح المسلح وأبناء السودان خارج الوطن بدعم ومساندة المعتصمين ومناقشة قضاياهم في المنابر المختلفة والتحرك تحت شعار كلنا نيرتتي.

يعلن الكيان أن القضايا والحقوق لا تتجزأ وما تقدم بها ثوار وثائرات نيرتتي من مطالب وحقوق مشروعة واجب النفاذ ، ونؤكد نحن في كيان أهالي وأبناء ولايات الخرطوم تقديم يد العون والمساعدة لهم حتي ينالوا حقوقهم.

ي عنصري ومغرور كل البلد دارفور

🔸الأمن والاستقرار حق وليس منحه

🔸السلام اولا

🔸تحقيق العادلة الانتقالية مطلب شعبي

🔸معا لفيدرالية الدولة السودانية

🔸كلنا نيرتتي.

حرية .سلام . عدالة

بيان: ……

لجنة اعلام الكيان

4/ يوليو 2020 م

التيار

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