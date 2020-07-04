توجيهات من الطاقة والتعدين لمستوردي المنتجات البترولية





وجهت وزارة الطاقة والتعدين الشركات المستوردة للمنتجات البترولية كاستيراد خاص، بالامتناع عن البيع و التوزيع في محطات الخدمة، والالتزام بالبيع فقط للقطاع الصناعي و التعدين و النقل المشاريع الزراعية و القطاعات الاستثمارية.

و الزمت وزارة الطاقة والتعدين على التعامل المباشر مع القطاعات الاستهلاكية دون وسيط.

و شددت الوزارة على الشركات المستوردة و الموزعة للمنتجات البترولية بضرورة الالتزام بموجهاتها، على أن تعاقب الشركات المخالفة بالحرمان من الاستيراد وفقا لضوابط العمل في توزيع المواد البترولية للعام 2003.

السوداني

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