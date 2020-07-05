لجنة الطوارئ توصي برفع الحظر وعودة الحياة الى طبيعتها





أوصت لجنة الطوارئ الصحية بعودة الحياة الى طبيعتها في ولاية الخرطوم اعتبارا من يوم الثلاثاء، على ان يرفع الحظر تدريجيا بحيث يبدا الحظر من السادسة مساءا وحتى السادسة صباحا .

وفي غضون ذلك اقر عضو مجلس السيادة بروفسيور صديق تاور، بالتأثير السلبي لإجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة “كورونا” على دولاب العمل وحياة الناس في ظل ثقافة المجتمع غير المساندة للتصدي للجائحة .

وفي الأثناء، قدمت خلال فعاليات ورشة مراجعة وتقويم إجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة “كورونا” بقاعة الصداقة أمس عدد من تقارير الأداء حول وضع الأسواق والمواصلات والأوضاع الاقتصادية.

كما قدمت التقارير مقارنات حول التجارب بالبلاد المجاورة، وذلك من أجل التكيف مع الواقع المفروض .

وأوصت الورشة بأهمية العودة الآمنة والمتدرجة للعمل والإجراءات التي يجب أن تصاحب العودة لاسيما ولاية الخرطوم التي تحتضن القدر الأكبر من السكان والأنشطة الاقتصادية والصناعية وأنشطة الحياة المختلفة.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :





