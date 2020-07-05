بالفيديو… أهداف ريال مدريد وأتليتك بيلباو 1-0 في الدوري الإسباني





واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته، بالفوز بهدف دون رد على أتلتيك بيلباو، ظهر اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف المباراة الوحيد سيرغيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 48 نقطة في المركز الثامن.

واقترب الفريق الملكي أكثر من استعادة لقب الليغا لأول مرة منذ 2017 قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، بعد توسيع الفارق مع ملاحقه برشلونة إلى 7 نقاط.

سبوتنيك

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