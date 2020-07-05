هنادي الصديق: أكرم، الفشل يمشي على قدمين





حقيقي انا ندمانة على أي حرف دعمت فيه دكتور أكرم، ولأول مرة شفت بعيني حقيقة انه الناس بتموت وهي بتزازي من مستشفى لمستشفى، بتستجدى الاطباء عشان يقبلوا يدخلوها،. مستشفى الساحة وفضيل ورويال كير لازم تدفع ١٥٠ مليون عشان يقبلوا انك تدخل الطوارئ.

مستشفى الشعب الاطباء الفبهو محتاجين إعادة تأهيل، ما قادرين يشخصوا حالة مريضة لأكثر من ٦ ساعات كاملة، بتاخد اوكسجين وهي في الكرسي، ناس الصدرية يحولوها للقلب، وناس القلب يرجعوها الصدرية، وبعد كدا مافي سرير فاضي ولا حتى نقالة عشان تاخد فيها الأوكسجين.

أكرم صحيح انت لقبت نظام صحي منهار، لكن اثبت انك افشل وزير سوداني، ، وعلاقتك بالطب في السودان

Big Zero

منو القال ليك كل المرض في السودان كورونا؟؟؟

ارجع ياخ من مكان ما جيت، وتذكرتك علي.

هتادي الصديق

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