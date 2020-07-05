لجنة إزالة التفكيك تسترد عقارات وأراضي من قيادات في النظام السابق و “وداد بابكر” حرم البشير





أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، استرداد قناة الشروق الفضائية لمصلحة وزارة المالية على ان توكل إدارتها لوزارة الثقافة والإعلام.

كما أعلنت اللجنة في مؤتمرها الصحفي المنعقد مساء اليوم الأحد، عن استرداد عدد من العقارات من نائب رئيس الجمهورية الأسبق علي عثمان محمد طه، وعقارات من حرم الرئيس المعزول “وداد بابكر” وخنساء ابراهيم شمس الدين لصالح وزارة المالية.

واستردت اللجنة أراضي زراعية خاصة بالمدير العام لجهاز الامن الأسبق الفريق محمد عطا.

كما أعلن المتحدث الرسمي بإسم اللجنة “صلاح مناع” عن إنهاء خدمات عاملين بمجلس السيادة والصندوق القومي لرعاية الطلاب.

السوداني

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