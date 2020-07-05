مباحث امبدة تضبط تانكر جازولين بالقرب من مستشفى ليبيا التخصصى





ضبطت شرطة مباحث امبدة أمس عربة تانكر معبأ بعدد 2700 لتر من الجازولين ويحمل لوحة بالرقم 405 ق 9 أثناء قيام سائقه بتفريغ حمولته من الجازولين فى (قرب) كبيرة وعدد من البراميل داخل حوش مهجور قرب مستشفى ليبيا التخصصى ، وقال مصدر بالشرطة انه تم فتح بلاغ بالرقم 54 تحت المادة 3/4 طوارئ بقسم شرطة سوق ليبيا حيث دونت الواقعة بتفاصيلها ، واضاف المصدر ان مدير مستشفى ليبيا التخصصى حضر الى القسم بعد تدوين البلاغ مدعيا ان الجازولين يتبع للمستشفى وتم شراؤه من شركة سودافاز الاماراتية المحدودة دون ان يثبت فاتورة شراء باسم المستشفى وقررت الشرطة مواصلة الاجراءات .

يذكر ان شركة سودافاز الاماراتية المحدودة هى نفس الشركة التى ضبطت شرطة المباحث الفدرالية ببرى أمس الاول جازولين تم شراؤه منها ليباع قرب احدى الصالات بالبرارى .

الصيحة

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