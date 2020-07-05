لجنة للتحقيق حول تدفق مياه الصرف الصحي بالنيل الأبيض قرب كوبري الدباسين





كون وكيل وزارة الري والموارد المائية المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، لجنة تحقيق حول تدفق مياه الصرف الصحي بالنيل الأبيض بالقرب من كوبري الدباسين، على ان ترفع تقريرها في غضون اسبوع من تاريخ صدور القرار،

ويترأس اللجنة د. بلة احمد عبد الرحمن مدير عام شؤون مياه النيل والخزانات، والمهندس بابكر محجوب محمد مدير إدارة المحطات الخارجية عضوا ومقررا والمهندس عبد الرحمن صغيرون الزين مدير إدارة مياه النيل عضوا.

وحسب القرار الصادر في الأول من يوليو فقد اوكل للجنة مهام معرفة مصدر المياه واقتراح الخطوات التي يجب إتخاذها لايقاف التلوث، وكفل القرار للجنة الإستعانة بمن تراه مناسبا لاداء اعمالها، كما وجهها بالبدء فورا في اعمالها من تاريخ التوقيع على القرار.

الصيحة

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