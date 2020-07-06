استئناف العمل بمراكز ترخيص المركبات بولاية الخرطوم





أعلنت الإدارة العامة للمرور- دائرة مرور ولاية الخرطوم ادارة الترخيص، أفتتاح مراكز الترخيص (ترخيص مركبات فقط) بمحليات الولاية المختلفة اعتباراً من الأحد 5 يوليو بكل من مراكز العلاقات البينية ومركز جبرة ومركز أبو أدم وشرق النيل والثورة وأم بدة.

ونوهت الإدارة العامة للمرور إلى اتخاد كافة الإشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي داخل المراكز للسلامه العامة ودعت المواطنيين للالتزام بارتداء الكمامة والمرور ببوابة التعقيم واتباع كافة الارشادات والتوجيهات الموضوعة حتى ينعم الجميع بخدمة مرورية آمنة.

الصيحة

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